Volles Programm beim Biathlon Weltcup in Hochfilzen

Biathlon-Fans dürfen sich von 12. bis 14. Dezember nicht nur auf packende Weltcup-Rennen freuen, sondern auch auf ein großartiges Rahmenprogramm. Live-Acts, DJ-Sound und weitere Highlights sorgen in Hochfilzen und der Region für unvergessliche Momente auch abseits des Renngeschehens.

Am 12. Dezember fällt mit den Sprintrennen der Startschuss in ein packendes Weltcup-Wochenende in Hochfilzen. Nicht nur die heimischen BiathletInnen freuen sich auf ihre Heimrennen, sondern vor allem auch die Anhänger der Loipenjäger.

Der Hexenkessel

Das topmoderne Stadion in Hochfilzen ist bekannt für seine außergewöhnliche Atmosphäre, die getrost als Hexenkessel bezeichnet werden darf. Wenn Tausende Fans beim letzten Schießen die Luft anhalten, um dann in frenetischen Jubel auszubrechen, herrscht Gänsehautstimmung. Jeweils zwei Bewerbe von Freitag bis Sonntag sorgen zudem für ein äußerst kompaktes Biathlon-Erlebnis mit dem Besten, das der Sport zu bieten hat: Sprint, Verfolgung und Staffel. Damit kein Highlight unbemerkt bleibt, liefern die riesigen Videowalls den perfekten Überblick. Das Moderatorenteam sorgt zusätzlich für Orientierung und eine mitreißende Stimmung. Zudem finden auch die Siegerehrungen direkt nach den Rennen im Stadion statt.

Winterparty

Unter dem Motto „Gemeinsam mitfiebern – gemeinsam feiern“ ist in diesem Jahr, auch rund um das Wettkampfgeschehen, ein unvergessliches Rahmenprogramm geboten. So ist bereits im Fan-Village viel los. Foodtrucks verwöhnen mit regionalen Genüssen, auf der ORF Tirol-Bühne sorgt DJ Alex für Stimmung und so manchen Überraschungs-Stargast. Ross Antony, Petra Frey und CARO, das Helene Fischer Tribute, stimmen sich hier bereits auf ihren großen Auftritt am Abend ein.

So steht der Freitagabend ganz im Zeichen von Schlager und Pop. Im Kulturhaus in Hochfilzen ist die Kronehit Berg Beat Tour mit Petra Frey zu Gast, während in Fieberbrunn die DJs bei den Biathlonpartys im Castello und in der Tenne die Stimmung anheizen. Am Samstag lassen die Jungen Zillertaler das Kulturhaus beben und in Fieberbrunn stehen Ross Antony und DJ Realize auf der Bühne am Hauptplatz. Für die Nachtschwärmer geht die Party im S4 in Fieberbrunn mit dem Live-Act von Jabberwalky in die Verlängerung.

Kostenlose Anreise

Der Eintritt zu den Abendveranstaltungen ist kostenlos und mit dem Pillerseetal-Shuttle ist jede Location leicht erreichbar. Für eine kostenfreie An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann sich jeder Besucher des Weltcups Hochfilzen ein Ticket buchen. Dieses gilt als Fahrschein für die tirolweite An- und Abreise zur Veranstaltung mit allen VVT-Nahverkehrsverbindungen (ausgenommen Kernzone Innsbruck, ÖBB IC, ÖBB EC, ÖBB Railjet und WESTbahn).

Kostenlose Shuttlebusverbindungen zwischen Saalfelden und Hochfilzen sowie im gesamten Pillerseetal.