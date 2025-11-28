Wo Arbeiten Freude macht und Menschen zählen

Vom klimaaktiv-Gold-zertifizierten Holzhochhaus bis zur Ganztageskinderkrippe: Die TIROLER VERSICHERUNG zeigt, wie moderne, gesunde und wertebasierte Arbeitskultur aussieht.

Wer das Gebäude der TIROLER betritt, spürt sofort, was dieses Unternehmen ausmacht: ein Arbeitsumfeld, das Menschen stärkt, verbindet und Raum für Entfaltung bietet. Das erste Holzhochhaus in der Innsbrucker Innenstadt ist Ausdruck einer Haltung: Arbeit an den Bedürfnissen der Menschen auszurichten. Viel Holz, lebendiges Grün und natürliche Materialien schaffen ein Klima, das Energie gibt. Die offene Architektur fördert Begegnung und Zusammenarbeit.

Mit Haltung gelebt

„Wir wollten eine Umgebung schaffen, in der Menschen ihre beste Leistung erbringen können – fachlich wie persönlich“, sagt Jane Platter, Leiterin Personalmarketing und Personalentwicklung. Dieser Anspruch zeigt sich im Arbeitsumfeld: flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit ohne Kernzeit, ergonomische Arbeitsplätze, Fitnessstudio, Rückzugsorte und Bereiche für aktiven Austausch. Bei der TIROLER orientiert sich die Arbeitsumgebung an den Menschen und Aufgaben – nicht umgekehrt.

Auszeichnungen als Ansporn

Dass dieser Weg wirkt, bestätigen zahlreiche Auszeichnungen: Die TIROLER zählt bereits zum neunten Mal in Folge zu Österreichs Top-Arbeitgeberinnen, das Gesundheitsprogramm ist vielfach prämiert und der TIROLER wurde erneut das staatliche Gütezeichen audit familieundberuf verliehen – ein klares Zeichen für echte Vereinbarkeit. Ein Beispiel: die neue Ganztageskinderkrippe „TIROLER Sprossen“: „Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter*innen in jeder Lebensphase die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden“, betont Vorstandsdirektorin Isolde Stieg. „Unsere eigene Kinderkrippe schafft die Voraussetzung dafür, dass Eltern Beruf und Familie gut vereinbaren können – mit einer verlässlichen, qualitativ hochwertigen Betreuung direkt am Arbeitsplatz.“

Stark im Team

„Wenn wir ein Umfeld bieten, in dem sich alle entfalten können, profitieren Mitarbeiter*innen, Kund*innen und das Unternehmen selbst“, freut sich Betriebsratsvorsitzender Thomas Klingenschmid. Die neue Zentrale ist dafür ein sichtbarer Beweis: ein Ort, der auf Werte baut – und erlebbar macht, warum die TIROLER seit Jahren zu den besten Arbeitgeberinnen des Landes zählt.

Jetzt bewerben!

Interessiert, den TIROLER Weg mitzugehen? tiroler.at/karriere

Mehr als ein Job – gemeinsam stark

Wie werden Vereinbarkeit, Gesundheit und Teamgeist bei der TIROLER gelebt? Vier Mitarbeiter*innen geben ihre persönlichen Einblicke in eine Arbeitswelt, die Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Azad Acikbas, Team Schaden & Leistung, Haftpflicht- und Kaskoversicherung „Ich finde Gleitzeit ohne Kernzeit sehr wertvoll. Morgens radle ich mit meiner Tochter in die Arbeit und weiß, dass sie in unserer Ganztageskrippe kompetent und liebevoll betreut wird. An meiner Arbeit bei der TIROLER schätze ich den großen Entscheidungsspielraum und die Möglichkeit, selbst zu gestalten. Das Vertrauen in die Mitarbeiter*innen ist sehr groß. Besonders toll finde ich auch den Zusammenhalt im Team. Ein gutes Gefühl, hier zu sein.“

Julia Kranebitter , Team Personalmanagement & Personalverrechnung „Die TIROLERisch gsunden Yoga- und Pilates-Angebote nutze ich regelmäßig – sie bringen mich in Bewegung, geben mir neue Energie und helfen mir, nach einem Arbeitstag abzuschalten. So bleibe ich fit und fokussiert und kann meine Aufgaben kompetent und mit voller Konzentration angehen. Besonders gerne nutze ich auch die Möglichkeit, mich kontinuierlich weiterzubilden. So kann ich meine fachlichen Fähigkeiten laufend ausbauen.“

Monika Pfausler, Team Maklervertrieb , Maklerservice „Ich schätze an der TIROLER die Offenheit für Neues. Ich bin schon seit 16 Jahren mit dabei und sehe, wie sich das Unternehmen ständig weiterentwickelt. Als Mentorin macht es mir Freude, neue Kolleginnen und Kollegen bei ihrem Einstieg zu begleiten und mein Wissen weiterzugeben. Dabei lernen wir alle – egal aus welcher Generation – voneinander. Und oft entwickeln sich daraus schöne Freundschaften. Genau das macht unser Team so stark.“