Es kann jeden treffen: Was man tun kann, um nicht an einer Depression zu erkranken
Zehn bis 25 Prozent der erwachsenen Österreicher erleiden irgendwann in ihrem Leben eine depressive Erkrankung. Laut Wissenschaftsforscher Alexander Karabatsiakis kann es jeden Menschen treffen. Gleichzeitig gibt es aber viele Einflussfaktoren, die jeder zur Prävention persönlich steuern kann.
Zur Person
Alexander Karabatsiakis forscht am Institut für Psychologie der Universität Innsbruck zur Früherkennung von Depression. Für seinen Beitrag zur Verbesserung von Prädiktion, Prävention und personalisierter Medizin im Bereich der Depressionsforschung erhielt er im Vorjahr die Auszeichnung „Bester Vortrag“.
