Humor, Herz, Tiefgang und unvergessliche Melodien

„Der Mann von La Mancha“ - das Musical über den Traum, das Unmögliche zu wagen - ist eines der beliebtesten Musicals der Welt. Ab Februar in Kufstein.

Inspiriert von Miguel de Cervantes' Meisterwerk „Don Quijote" aus dem siebzehnten Jahrhundert wurde die Original-Produktion („Man of La Mancha“) von 1965 mit 5 Tony Awards ausgezeichnet, darunter als Bestes Musical.

Inhalt: Spanien Ende des 16. Jahrhunderts zur Zeit der Inquisition: Der Dichter Miguel de Cervantes wird zusammen mit seinem Diener ins Gefängnis geworfen. Die Mitgefangenen stürzen sich sogleich auf seine gesamten Habseligkeiten. Darunter auch sein neuestes Manuskript, das sie als wertlos erachten und verbrennen wollen. Um dieses zu retten, schlägt Cervantes vor, dessen Geschichte als Theaterstück aufzuführen. So verwandelt sich der düstere Kerker in eine Bühne – und das Spiel beginnt: Cervantes wird zu Don Quijote, einem Träumer und Idealisten, der glaubt, ein fahrender Ritter zu sein. Zusammen mit seinem treuen Begleiter Sancho Pansa zieht er in die Welt hinaus, um gegen das Böse zu kämpfen, die Schwachen zu schützen und alles Unrecht gutzumachen. In einer Herberge, die er für ein Schloss hält, begegnet Don Quijote der rauen, vom Leben gezeichneten Magd Aldonza. In seiner grenzenlosen Fantasie sieht er in ihr jedoch die edle Dame seines Herzens: Dulcinea.

© Magdalena Laiminger

Anfangs verspottet sie ihn für seine Verrücktheit – doch seine aufrichtige Überzeugung und sein unerschütterlicher Glaube an die Würde jedes Menschen beginnen, sie zu verändern. Don Quijote kämpft tapfer gegen Windmühlen, die er für Riesen hält, und wird zum Symbol für den Mut, an Träume zu glauben – auch wenn die Welt darüber lacht. Am Ende wird der Traum von Don Quijote in den Spiegeln der harten Wirklichkeit zerschlagen. Das Spiel im Spiel endet. Cervantes’ Mitgefangene sind tief bewegt und geben ihm sein Manuskript zurück, kurz bevor ihn die Inquisition abführt. Doch sein Ideal lebt weiter: In Aldonza, die nun an sich selbst glaubt – und in allen, die gelernt haben, den „unmöglichen Traum“ zu träumen.

Ein Stück, das Hoffnung schenkt…

Mit Humor, Herz und Tiefgang sowie unvergesslichen Melodien, wie „Ich, Don Quijote“, „Dulcinea“ oder „Der unmögliche Traum“, lädt „Der Mann von La Mancha“ dazu ein, über die Grenzen der Realität hinauszublicken und daran zu glauben, dass Träume die Welt verändern können.