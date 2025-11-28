Schauspielerin und „Dschungelkönigin“ Ingrid van Bergen (94) ist tot

Eyendorf – Die deutsche Schauspielerin Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das bestätigte eine enge Vertraute auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Bild berichtet.

Die in Danzig geborene van Bergen begann ihre Karriere nach dem Abitur 1950. Mit ihrer rauchigen Stimme zählte sie in den 1950ern und 1960ern zu den bekanntesten deutschsprachigen Schauspielerinnen. Insgesamt spielte sie in rund 200 Film- und Fernsehproduktionen mit – auch an der Seite von Hollywoodgrößen wie Christopher Lee, Kirk Douglas oder Klaus Kinski.

1977 erschoss van Bergen ihren Geliebten, woraufhin sie unter großem medialem Aufsehen wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Sie wurde vorzeitig wegen guter Führung entlassen, ihre Karriere erholte sich nur langsam.