Tricky Niki wird größenwahnsinnig
Bauchreden, Zauberkunst und Wahnsinnspointen liefert Tricky Niki in Zirl.
Manchmal schaffen Menschen Großes. Bei der Geburt von Tricky Niki wurde dieses Ziel nur um einige Zentimeter verfehlt. In seiner neuen Show „GrößenWAHN“ stellt sich der Kleinkünstler voller Ironie seinem ausgebliebenden Wachstumsschub und den großen Fragen der Menschheit. Ob ein erotisches Navi das männliche Ego wohl in die Sackgasse führt? Ist es das Größte, einen Drachen auf Abwegen wieder auf den Arm zu nehmen? Und Wahn, wenn nicht jetzt, ist die beste Zeit für kleine Wunder und große Lacher?
Mit seinem einzigartigen Mix aus Bauchreden auf höchstem Niveau, großer Zauberkunst und Wahnsinnspointen ist Tricky Niki zwar nicht groß oder artig – aber immer großartig.
Tricky Niki
„GrößenWAHN: auf der Suche nach den fehlenden 10 cm“
11. März 2026 im B4 in Zirl. Tickets gibt es unter www.evento.tirol