Tricky Niki wird größenwahnsinnig

Manchmal schaffen Menschen Großes. Bei der Geburt von Tricky Niki wurde dieses Ziel nur um einige Zentimeter verfehlt. In seiner neuen Show „GrößenWAHN“ stellt sich der Kleinkünstler voller Ironie seinem ausgebliebenden Wachstumsschub und den großen Fragen der Menschheit. Ob ein erotisches Navi das männliche Ego wohl in die Sackgasse führt? Ist es das Größte, einen Drachen auf Abwegen wieder auf den Arm zu nehmen? Und Wahn, wenn nicht jetzt, ist die beste Zeit für kleine Wunder und große Lacher?