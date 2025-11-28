Kitzbüheler Adler verloren weiße Heimweste, Kufstein gewann ÖEL-Derby

Die Heimserie des EC Kitzbühel ist am Donnerstagabend in der Alps Hockey League gerissen. Nach acht Siegen aus acht Spielen musste sich die Truppe von Headcoach Danny Naud gegen Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors vor über 800 Fans mit 3:6 geschlagen geben.

„Die Salzburger haben die Chancen gut genutzt. Wir haben hingegen einige Möglichkeiten nicht verwertet. Strafen sind immer unnötig, einige hätten nicht sein müssen, aber das ist Eishockey“, bilanzierte Kitzbühel-Akteur David Cernik nach der Niederlage gegen seinen Ex-Club.

Die Kitzbüheler egalisierten zwar einen 0:2- und einen 2:3-Rückstand, gingen am Ende des Abends aber leer aus. Mai Crnkic, Yoan Loshing und Kapitän Henrik Hochfilzer trafen für die Tiroler, die schon am Samstag in Asiago auf die Trendwende hoffen.

Kufstein bleibt Tirols Nummer eins

Dank drei Toren des deutschen Legionärs Stefan Reiter feierten indes die Kufsteiner Drachen im Nachtrag der Ö-Eishockey-Liga gegen die Wattener Pinguine einen späten 5:3-Heimsieg. Für die siegreichen Festungsstädter trafen im Derby auch Valentin Hammerle und Aleksi Airaksinen. Für Wattens waren Noah Polig, Alexander Erlacher und Daniel Frischmann erfolgreich.

Valentin Hammerle (blau) traf für Kufstein beim 5:3-Derbysieg gegen Wattens. © Österreichischer Eishockey-Verband/Franke