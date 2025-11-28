Rubey und Schwarz kommen nach Schwaz

Manuel Rubey& Simon Schwarz präsentieren am 28. Jänner 2026 ihr Erfolgskabarett „Das Restaurant“ im SZentrum Schwaz. Die beiden Publikumslieblinge (bekannt aus unzähligen Filmen wie den „Eberhofkrimis“, „Tatort“ oder den ORF-„ Landkrimis“) spielen zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne und sind dabei ein echtes Dreamteam. Rubey& Schwarz halten es für eine großartige Idee, ein Restaurant zu eröffnen. Simon hat schon einmal in einem Film einen Koch gespielt und Manuel trinkt gerne Wein. Das dürfte reichen, zwecks Expertise. Das Restaurant ist ein Kabarettabend, verpackt in ein kleines Theaterstück und begeisterte t mit wunderbar gespielten, sympathischen Schmähs.