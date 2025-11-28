Kritiker sind empört
Bodenfonds macht‘s möglich: Personalhaus statt leistbarer Wohnraum für Einheimische
Das Mitarbeiterhaus des Hoteliers ist fast fertig. Davor befindet sich die Parzelle, auf die durch den Bodenfonds der Bau eines weiteren Personalhauses möglich werden soll.
© Andreas Gerstenbauer
Auf einem 1632 m² großen Areal des Bodenfonds will die Freizeitzentrum Achensee GmbH ein Personalhaus errichten, anstelle von geplanten Wohnungen für Einheimische. Das sorgt für Kritik und Aufsichtsbeschwerden. Laut Bürgermeister habe man ein größeres und besseres Grundstück für leistbares Wohnen gefunden.