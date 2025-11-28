Bodenfonds macht‘s möglich: Personalhaus statt leistbarer Wohnraum für Einheimische

Auf einem 1632 m² großen Areal des Bodenfonds will die Freizeitzentrum Achensee GmbH ein Personalhaus errichten, anstelle von geplanten Wohnungen für Einheimische. Das sorgt für Kritik und Aufsichtsbeschwerden. Laut Bürgermeister habe man ein größeres und besseres Grundstück für leistbares Wohnen gefunden.