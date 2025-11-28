Überraschendes Liebes-Aus bei Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Das kommt überraschend: Anna-Maria Ferchichi und Bushido (bürgerlich Anis Ferchichi) leben seit Kurzem getrennt. Noch vor wenigen Wochen sah man sie turtelnd bei einem Auftritt in Berlin. Am Freitag meldete sich die 44-Jährige auf Instagram und gab die – zumindest vorübergehende – Trennung bekannt:

„Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen. Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsam Zeit mit den Kindern.“

Vieles fühle sich neu und ungewohnt an – „fast so, als müsste man wieder laufen lernen“. Es sei nicht immer leicht, fügte Anna-Maria Ferchichi in ihrer Story hinzu, und an manchen Tagen klappe es gut, an anderen weniger. „Viele von euch sehen uns als Vorzeigepaar und idealisieren unsere Geschichte. Aber selbst ein Haus, das von außen perfekt wirkt, kann mit der Zeit kleine Risse bekommen.“

© Instagram/anna_maria_ferchichi

Sieben gemeinsame Kinder

Der Rapper und die Schwester von Sängerin Sarah Connor haben sieben gemeinsame Kinder. Zudem brachte Anna-Maria Ferchichi einen Sohn aus einer früheren Beziehung in die Ehe ein. 2012 wurde geheiratet, 2022 zog die Familie von Berlin nach Dubai um.