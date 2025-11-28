Wo Tirol zur begehbaren Geschichte wird

EXPERIENCE TIROL führt durch fünf begehbare Räume, jeder mit einer eigenen Installation, Atmosphäre und Sicht auf das Land.

Statt trockener Geschichte stehen starke Bilder, echte Bräuche, Musik und die Fragen im Mittelpunkt: Wer oder was ist die Seele Tirols? Was macht dieses Land aus?

Mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher haben diese Mischung aus Virtual Reality, 360-Grad-Projektionen und Hologrammen bereits erlebt. Mit Beiträgen von bekannten Tiroler Künstler:innen wie Gregor Bloéb, Lisa Neuner, Herbert Pixner, Ralf Metzler und Denise Beiler entsteht ein Zugang, der Kulturinteressierte ebenso fasziniert wie Familien.

Neue Blickwinkel, emotionale Momente und 1.000 Erinnerungen warten - fünf Räume, die in ihren Bann ziehen. © un attimo Photographie