Ministerin verleiht Preise
Hochschultagung an der FH Kufstein bringt Auszeichnung für Uni Innsbruck
Wissenschaftsministerin Holzleitner (links) mit den PreisträgerInnen der Uni Innsbruck und dem OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice (rechts) bei der Verleihung am Donnerstag.
© OeAD_APA-Fotoservice_Jan Hetfleisch
Wissenschaft und Forschung leben von internationalem Austausch. Am Donnerstag wurden im Rahmen einer Tagung Preise an österreichische Hochschulen vergeben, die sich durch besondere Leistungen und Programme in dem Bereich auszeichnen.