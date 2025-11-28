Ministerin verleiht Preise

Hochschultagung an der FH Kufstein bringt Auszeichnung für Uni Innsbruck

Wissenschaftsministerin Holzleitner (links) mit den PreisträgerInnen der Uni Innsbruck und dem OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice (rechts) bei der Verleihung am Donnerstag.
© OeAD_APA-Fotoservice_Jan Hetfleisch
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Wissenschaft und Forschung leben von internationalem Austausch. Am Donnerstag wurden im Rahmen einer Tagung Preise an österreichische Hochschulen vergeben, die sich durch besondere Leistungen und Programme in dem Bereich auszeichnen.

