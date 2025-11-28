Das Reisen wurde ihm zu viel: Comedian Kaya Yanar beendet seine Bühnenkarriere

Berlin – Comedian Kaya Yanar beendet seine Bühnenkarriere. „Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende“, sagte Yanar in einer Mitteilung an seine Fans. „Ich bin jetzt 52 und gehe auf die 80 zu und möchte mich nun gerne auf andere Projekte und vor allem auch auf meine Familie konzentrieren und deshalb die berufliche Reiserei an den Nagel hängen“, so die Begründung.