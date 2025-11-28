Reha Zentrum Münster leuchtet auch heuer wieder orange gegen Gewalt an Frauen

Das Reha Zentrum Münster beteiligt sich auch heuer an der UN-Kampagne „Orange the World“. Vom 25. November bis 10. Dezember wird der Haupteingang orange beleuchtet, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Die Einrichtung will damit Bewusstsein schaffen und Betroffenen Unterstützung signalisieren.

Münster – Zwischen dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) und dem Internationalen Tag der Menschenrechte (10. Dezember) erstrahlt der Haupteingang des Reha Zentrums Münster in orange. Die Farbe steht international für Hoffnung, Zuversicht und ein gewaltfreies Miteinander.

„Gewalt kann viele Formen annehmen – körperliche, psychische, sexuelle Gewalt oder auch Vernachlässigung. In all ihren Erscheinungsformen hinterlässt sie Spuren, nicht nur körperlich, sondern vor allem seelisch“, erklärt Dr. Katrin Steiner, Leiterin der psychosozialen Reha am Reha Zentrum Münster. Diese Erfahrungen würden das Leben der Betroffenen oft über viele Jahre hinweg prägen.

Psychische Unterstützung für Betroffene

Das Zentrum biete mit seinem interdisziplinären Ansatz Hilfe für Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Die ExpertInnen vereinen medizinische Betreuung, psychotherapeutische Unterstützung und Strategien zum Umgang mit Ängsten oder Konflikten. Auch der Aufbau sozialer Netzwerke für die Zeit nach der Entlassung gehöre zum Konzept, erklärt man vonseiten der Institution.

Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen: Das Team des Reha Zentrum Münster. © Michaela Seidl Photographie

Neben der direkten Patientenarbeit setze man auf Bewusstseinsbildung im Team. Gespräche, Achtsamkeit im Alltag und das offene Thematisieren von Gewalt sollen Betroffene ermutigen und Tabus brechen. Mit der Teilnahme an "Orange the World" will das Reha Zentrum Münster nach außen und intern Haltung zeigen. Die orangefarbene Beleuchtung symbolisiert die Werte des Hauses: Empathie, Achtsamkeit und Verantwortung im Umgang mit Menschen. (TT)