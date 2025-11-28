Mehr als 10.000 Euro von Kreditkarte abgebucht: 50-Jähriger tappte in die Falle von Betrügern

Innsbruck – In einem Zeitraum von zwei Wochen, zwischen dem 4. und 20. November, führten im Bezirk Innsbruck Täter auf bisher unbekannte Weise zahlreiche Abbuchungen auf der Kreditkarte eines 50-jährigen Österreichers durch. Der Betrug flog auf, nachdem das Opfer infolge mehrerer verdächtiger Transaktionen vom Kreditkartenunternehmen kontaktiert wurde.