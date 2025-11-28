Transaktionen nie autorisiert

Mehr als 10.000 Euro von Kreditkarte abgebucht: 50-Jähriger tappte in die Falle von Betrügern

Innsbruck – In einem Zeitraum von zwei Wochen, zwischen dem 4. und 20. November, führten im Bezirk Innsbruck Täter auf bisher unbekannte Weise zahlreiche Abbuchungen auf der Kreditkarte eines 50-jährigen Österreichers durch. Der Betrug flog auf, nachdem das Opfer infolge mehrerer verdächtiger Transaktionen vom Kreditkartenunternehmen kontaktiert wurde.

Bei der Durchsicht seines Kontos stellte der Mann fest, dass seine Kreditkarte vielfach belastet wurde, ohne dass er die Transaktionen autorisiert hatte. Der bisherige Schaden beläuft laut Polizei sich auf einen niederen fünfstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)

