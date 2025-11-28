TVB Wildschönau zieht Bilanz: Durchwachsene Zahlen, positive Trends

Trotz Rückgänge bei Nächtigungen und Bettenauslastung konnte die Wertschöpfung verbessert werden, vermeldet der TVB Wildschönau bei seiner Vollversammlung. 77 Mitglieder waren am Dienstag im Bergbauernmuseum dabei.

Wildschönau – Ihre Gäste begrüßten Obmann Christoph Brugger, Aufsichtsratschef Christian Schneeberger und Geschäftsführer Michael Mairhofer am Mittwoch im Bergbauernmuseum z´Bach. Dort wurde Rückblick und Ausblick auf die Entwicklung des Tourismus gegeben. Zentral: Mit der Umstellung auf ein Umlageverfahren für die Sommerbergbahnleistung in Verbindung mit der Wildschönau Card konnte das Budget entlastet und gezielt in strategisch wichtige Projekte investiert werden, heißt es in einer Aussendung des Verbands.

Darunter unter anderem die Entwicklung der Genuss-Bike-Destination, der Wirbelwindweg für Familien (Fertigstellung 2026), Entwicklung der Wildschönauer Genussplätze (2026) und neuer Wanderangebote, sowie neue Trailrunningstrecken und die Produktion einer neuen Lebensgefühl-Videoserie mit Wildschönauer ProtagonistInnen.

„Sound on Snow“ im März

Für die kommende Wintersaison setzt der TVB neben der Kooperation im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau auf umfangreiche Marketingkampagnen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Großbritannien, Tschechien und Polen. Zudem soll der Spätwinter mit der Eventserie „Sound on Snow“ an zwei Wochenenden im März belebt werden. Auch das Winterwandern will man als weiteres Standbein mit attraktiven Routen ausgebauen.

Bei den Nächtigungszahlen für Winter 2024/25 und Sommer 2025 mussten Rückgänge vermeldet werden: 765.000 Übernachtungen entsprechen einem Minus von 6 Prozent, 164.100 Ankünfte einem Minus von 5 Prozent. Das Verhältnis Winter/Sommer liegt bei 51:49 Prozent. Die Bettenauslastung im Winter lag bei 72,1 Tagen, wobei die 4-Sterne-Hotels mit 110 Tagen führend waren. Im Sommer betrug die Auslastung 61,2 Tage, hier ebenfalls mit den 4-Sterne-Hotels an der Spitze (101 Tage).

In sechs Jahren 600 Betten verloren

Positiv bewertet man, dass gut aufgestellte Betriebe, die in Qualität investiert haben, weiterhin gute Zahlen schreiben würden. Die größte Rückgänge seien bei Zwei- und Drei-Sterne-Betrieben sowie Privatvermietungen zu verzeichnen. Seit 2019 sind in der Wildschönau rund 600 Betten, knapp 10 Prozent, verloren gegangen.

Die Vollversammlung war gut besucht. © Wildschönau Tourismus/Niek Belder

Die Tagesausgaben der Gäste entwickeln sich laut TVB erfreulich: Laut aktueller Gästebefragung (T-Mona) lagen diese im Winter bei 201 Euro pro Person/Tag (Unterkunft, Essen, Aktivitäten) und damit noch etwa 50 Euro unter der Tirol-Benchmark. Im Sommer stiegen die Ausgaben auf 174 Euro pro Person/Tag, womit die Region auf den Tirol-Schnitt aufschließen konnte.

Wildschönau arbeitet an Umweltzeichen

Im Oktober wurde der Antrag für das Österreichische Umweltzeichen als Destination beim VKI eingebracht. Bis zum Frühjahr 2026 will die Wildschönau als sechste Tiroler Region ausgezeichnet werden.