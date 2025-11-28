Weltcupsieg beim Saison-Auftakt: Tiroler Lamparter schlug in Finnland zu

Ruka ‒ Tirols Wintersport-Ass Johannes Lamparter hat den Weltcup-Auftakt der nordischen Kombinierer in Ruka gewonnen. Der Rumer feierte am Freitag in Finnland nach einem Sprung und 7,5 km Langlauf vor dem Deutschen Julian Schmid seinen 18. Weltcupsieg. Nach dem Bewerb von der Schanze war Lamparter als Zweiter hinter Thomas Rettenegger in die Loipe gestartet. Der Salzburger wurde am Ende Siebenter hinter Franz-Josef Rehrl. (APA, tt.com)