Orbán buhlte bei Kremlchef Putin um Öl und Friedensplan

Im Zuge des Schmiergeldskandals ist auch der Bürochef von Präsident Selenskyj, Andrij Jermak, ins Visier der Ermittler geraten

Moskau – Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hat bei seinem gestrigen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau seine Einladung zu einem Russland-USA-Gipfel in Budapest erneuert. Putin erklärte, dass US-Präsident Donald Trump zuletzt die Idee für ein solches Treffen in Budapest hatte. Er sei dazu weiter bereit, wenn die Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges gegen die Ukraine entsprechende Ergebnisse brächten. Trump hatte den Gipfel vor einigen Wochen abgesagt, weil es aus seiner Sicht keine Perspektive für einen Ukraine-Friedensdeal gab.

Lob für Trumps Friedensplan

Orbán begrüßte den neuen US-Friedensplan, dessen endgültige Fassung vorerst noch ein Geheimnis ist. US-Vertreter führen dazu kommende Woche nach Kreml-Angaben in Moskau Verhandlungen mit der russischen Seite. Auch der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, wird in Moskau zu Gesprächen mit Putin erwartet. „Wir hoffen sehr, dass die vorliegenden Vorschläge zu einem Waffenstillstand und Frieden führen werden“, so Orbán.

Ungarns Premier verhandelte mit Putin unter anderem über Öl- und Gaslieferungen für Ungarn zu günstigen Preisen. Er spricht sich gegen die Sanktionen der EU in diesem Bereich aus – und lobte Russland als verlässlichen Partner, der die Energiesicherheit Ungarns gewährleistet. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz ging gestern auf Distanz zu Orbáns Reise: „Er fuhr ohne europäisches Mandat und ohne eine Abstimmung mit uns. (…) Wir erwarten uns keinen Nutzen, von diesem Besuch.“ Orbán hatte Putin zuletzt im Juli 2024 im Kreml besucht. Den Aufenthalt in Russland inszenierte er als Friedensmission. Ungarn hatte damals turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft inne. Orbán verfolgt eine betont russlandfreundliche Politik und ist im Clinch mit der Regierung in Kiew.

Selenskyj-Vertrauter im Visier

Unterdessen ist in der Ukraine im Zuge eines riesigen Schmiergeldskandals auch der Bürochef von Präsident Wolodymyr Selenskyj ins Visier der Ermittler geraten. Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) informierten Freitagfrüh über eine Razzia in der Wohnung von Andrij Jermak. Der 54-Jährige gilt als einflussreiche rechte Hand Selenskyjs. Er selbst bestätigte die Ermittlungen gegen ihn in seinem Telegram-Kanal. Die Ukraine, die sich seit bald vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg wehrt, steckt seit Wochen in einem millionenschweren Schmiergeldskandal, der bis in die Staatsführung reicht. Jermak erklärte, er habe „völligen Zugang“ zu seiner Wohnung gewährt.