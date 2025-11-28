Tragischer Unfall in Fieberbrunn: 26-Jähriger stirbt nach Sturz von Balkon

Freitag kurz nach Mitternacht kam es im Bezirk Kitzbühel zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 26-Jähriger aus dem zweiten Stock von einem Balkon in die Tiefe stürzte. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Fieberbrunn – In der Nacht auf Freitag hielt sich ein 26-jähriger Österreicher gemeinsam mit drei Bekannten in einer Wohnung in Fieberbrunn auf. Gegen Mitternacht begab sich der junge Mann auf den Balkon, um dort etwas zu holen, und schloss die Balkontüre hinter sich. Als er nach fünf Minuten noch nicht zurückgekehrt war, sahen die anderen Personen nach ihm und mussten feststellen, dass er offenbar vom zweiten Stock über das Balkongeländer auf die darunterliegende Terrasse gestürzt war.