Schulen und Bahnhöfe: Wo eine deutsche Chat-Gruppe in Tirol mit Bomben gedroht hat

Allein in Innsbruck mussten nach einer Bombendrohung rund 8000 Schülerinnen und Schüler evakuiert werden.
Von Benedikt Mair

Mit hunderten E-Mails sollen teils minderjährige Täter über neun Monate lang für Chaos und Verunsicherung gesorgt haben. Jetzt wurden sie gefasst. Benjamin Krause, leitender Oberstaatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt am Main, verrät, welche Tiroler Einrichtungen betroffen waren.

