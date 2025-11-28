Schulen und Bahnhöfe: Wo eine deutsche Chat-Gruppe in Tirol mit Bomben gedroht hat

Mit hunderten E-Mails sollen teils minderjährige Täter über neun Monate lang für Chaos und Verunsicherung gesorgt haben. Jetzt wurden sie gefasst. Benjamin Krause, leitender Oberstaatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt am Main, verrät, welche Tiroler Einrichtungen betroffen waren.