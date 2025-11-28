Zwei Tiroler Bibliotheken holen Österreichischen Büchereipreis

Die Stadtbücherei Lienz und die Bücherei & Spielothek Telfs gehören zu den fünf Einrichtungen, die heuer mit dem Österreichischen Büchereipreis ausgezeichnet wurden. Der Preis ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Lienz, Telfs – Der Österreichische Büchereipreis geht heuer gleich zweimal nach Tirol: Die Stadtbücherei Lienz sowie die Bücherei & Spielothek Telfs zählen zu den fünf ausgezeichneten Einrichtungen. Vergeben wurde die mit jeweils 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am Donnerstagabend vom Büchereiverband Österreichs (BVÖ) und dem Kulturministerium in Wien.

Ebenfalls prämiert wurden die Bücherei Kraubath an der Mur, die Bücherei Pottendorf und die Öffentliche Bibliothek Reichenthal.