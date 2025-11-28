Zwölf Meter hoch
Wängler Tanne am Landhausplatz: Wieso spendet man einen Christbaum, Frau Neufeld?
Karola Neufeld (rechts) mit Tochter Patricia, Schwiegersohn Martin und Urenkelin Carolina sind stolz auf den Baum am Landhausplatz.
© Benedikt Mair
Der Weihnachtsbaum für den Landhausplatz stammt heuer aus dem Garten von Karola Neufeld. „Schon schön“, sagt sie. Gemeinsam mit Tochter Patricia, Schwiegersohn Martin und Urenkelin Carolina war die 88-Jährige am Freitag in Innsbruck, um dabei zu sein, wenn die Tanne ein erstes Mal beleuchtet wird.