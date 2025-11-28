Gasgeruch in Wörgl: Rund 50 Personen aus Geschäft evakuiert

Wörgl – Gegen 15.30 Uhr wurde am Freitagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Wörgl alarmiert: In einem Geschäft roch es mutmaßlich nach Gas. Die Einsatzkräfte rückten aus. Rund 50 Personen wurden aus dem Geschäft evakuiert. Die Feuerwehr führte Gasmessungen durch, diese verliefen aber negativ.