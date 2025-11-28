Feuerwehr im Einsatz
Gasgeruch in Wörgl: Rund 50 Personen aus Geschäft evakuiert
Wörgl – Gegen 15.30 Uhr wurde am Freitagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Wörgl alarmiert: In einem Geschäft roch es mutmaßlich nach Gas. Die Einsatzkräfte rückten aus. Rund 50 Personen wurden aus dem Geschäft evakuiert. Die Feuerwehr führte Gasmessungen durch, diese verliefen aber negativ.
Verletzt wurde niemand. Woher der Geruch gekommen war, blieb vorerst unklar. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Wörgl, der Rettungsdienst und die Polizei. (TT)