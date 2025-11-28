36-Jähriger bei Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Seefeld verletzt

Seefeld – Drei Autos waren Freitagfrüh in einem Auffahrunfall in Seefeld involviert: Ein 21-Jähriger war kurz nach 8 Uhr auf der Seefelder Straße (B177) in Richtung Zirl unterwegs. Dann wollte er aber in eine Einfahrt einbiegen, um zu wenden. Dafür musste er kurz anhalten.

Ein 36-jähriger Autolenker übersah den Wagen, der vor ihm gestoppt hatte und fuhr auf. Eine nachfolgende 55-Jährige, die ebenfalls in Richtung Zirl fuhr, kollidierte ebenfalls mit ihrem Pkw mit den Fahrzeugen.