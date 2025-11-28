Syndesmoseband gerissen: Für Ski-Star beginnt Wettlauf zu den Olympischen Spielen

Nach einer Knie-Operation verpasste AJ Ginnis fast die komplette Vorsaison. Der ehemalige Slalom-Vize-Weltmeister (2023) wollte in der laufenden Olympia-Saison wieder richtig durchstarten.

Doch daraus wird bekanntlich nichts. Den Gurgl-Slalom verangenens Wochenende musste er kurzfristig verletzt absagen. Jetzt gab der Grieche die Diagnose bekannt: „Am Donnerstag habe ich mir das Syndesmoseband gerissen, am Freitag wurde ich operiert und jetzt bin ich am Weg zurück“, schrieb der Routinier auf Instagram.

Aber Ginnis hat seinen Olympia-Traum noch nicht aufgegeben. „Der Plan ist, dass ich im Jänner wieder Skifahren werde und es zu 100 Prozent zu den Spielen schaffe. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt“, so der Slalom-Spezialist.