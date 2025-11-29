Russische Drohnen und Raketen greifen Kiew an

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind in der Nacht auf Samstag Explosionen zu hören. Bei einem russischen Angriff mit Drohnen und Raketen auf Kiew ist nach Behördenangaben mindestens ein Wohnhaus beschädigt worden. Der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, teilt auf Telegram mit, russische Drohnen hätten ein Gebiet im Stadtzentrum sowie in den östlichen Vororten getroffen.

Bürgermeister Vitali Klitschko erklärt, Rettungskräfte seien in vier Stadtteile entsandt worden. Die Luftabwehr sei im Einsatz.

Die Ukraine widerspricht unterdessen russischen Angaben zur Einnahme von der Stadt Kupjansk im Nordosten des Landes. Nach Angaben des obersten ukrainischen Befehlshabers Olexander Syrskyj ist Kupjansk nicht vollständig unter russischer Kontrolle.