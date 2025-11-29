Erster Advent am Sonntag
Weihnachtszeit verstärkt Belastungen für Frauen
Einkäufe, Geschenke verpacken, Weihnachtsputz und Kochen: Frauen leisten 60 Prozent mehr an unbezahlten Tätigkeiten, die in der Weihnachtszeit anfallen.
© IMAGO/Arnulf Hettrich
Dass die Weihnachtszeit oft mehr Stress als Ruhe bringt, ist ein allgemeines Phänomen. Eine Auswertung des Momentum Instituts zeigt, dass sie für Frauen deutlich anstrengender ist als für Männer. Auf ihnen lastet der Großteil der unbezahlten Advent-Arbeit.