Kommentar
Mensch, Mair!
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Transit, Tourismus, Energie: Das politische Tirol ist schon einige eigene Wege gegangen. Nun ist die Jugendarbeit dran. Ein unabhängiger Beirat wird unter Kuratel gestellt. Ein Irrweg.
