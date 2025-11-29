Auto fuhr in Graben: Fernpassstraße war nach Unfall kurzzeitig komplett gesperrt

Nassereith – Samstagfrüh gegen 6 Uhr kam es auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Nassereith zu einem Unfall. Laut ersten Informationen der Polizei kam ein Auto von der Straße ab und landete in einem Graben. Über die genaue Unfallursache ist noch nichts bekannt. Die Strecke musste aufgrund der Bergungsarbeiten für rund 90 Minuten in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Um etwa 7.30 Uhr wurde die Straße für den Verkehr wieder geöffnet.