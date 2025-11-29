Lenker mit Sekundenschlaf
Auto stürzte von Fernpassstraße ab: B179 war nach Unfall komplett gesperrt
Die vier Insassen kamen bei dem schweren Unfall mit leichten Verletzungen davon.
© Liebl
Nassereith – Zu einem Fahrzeugabsturz kam es Samstagfrüh gegen 6 Uhr auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Nassereith. Laut Polizei kam ein Auto aufgrund eines Sekundenschlafs des Lenkers von der Straße ab und stürzte über die Böschung in ein Waldstück. An Bord befanden sich vier Personen, ersten Informationen zufolge kamen sie mit leichten Verletzungen davon.
Die Strecke musste aufgrund der Bergungsarbeiten in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Um etwa 7.45 Uhr wurde die Straße für den Verkehr wieder geöffnet.
Neben einem Abschleppunternehmen waren auch Feuerwehr, Rettung und die Polizei vor Ort im Einsatz. (TT.com)