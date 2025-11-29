Auto stürzte von Fernpassstraße ab: B179 war nach Unfall komplett gesperrt

Nassereith – Zu einem Fahrzeugabsturz kam es Samstagfrüh gegen 6 Uhr auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Nassereith. Laut Polizei kam ein Auto aufgrund eines Sekundenschlafs des Lenkers von der Straße ab und stürzte über die Böschung in ein Waldstück. An Bord befanden sich vier Personen, ersten Informationen zufolge kamen sie mit leichten Verletzungen davon.