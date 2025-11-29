Nächster prominenter Ausfall

Skistar verkündet bittere Eilmeldung: „Ruhe in Frieden, Kreuzband“

In St. Anton feierte Lauren Macuga in der Vorsaison ihren ersten Weltcupsieg.
Der Damen-Skisport kommt nicht zur Ruhe: Nach Lara Gut-Behrami (Kreuzbandriss) und Neja Dvornik (Schien- und Wadenbeinbruch) verletzte sich nun innerhalb kürzester Zeit die nächste Top-Athletin schwer.

US-Speed-Star Lauren Macuga fällt für den restlichen Olympiawinter aus. „Eilmeldung. Ich bin kaputt. Ruhe in Frieden, Kreuzband. Bis nächstes Jahr“, schrieb die 23-Jährige auf Instagram zu einem Video, das ihren verhängnisvollen Sturz zeigt.

Im Vorjahr war ihr großer Stern aufgegangen. In St. Anton feierte Macuga im Super-G ihren ersten Weltcupsieg, bei der WM in Saalbach eroberte sie in der gleichen Disziplin Bronze. (TT.com)

