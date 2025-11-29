Hungern für den Titel: Inzinger Ringer speckte in drei Wochen zehn Kilo ab

Um die Inzinger Ringer am Samstag zum zweiten Bundesliga-Titel zu führen, speckte Lukas Gastl in drei Wochen knapp zehn Kilo ab. Der 29-Jährige nahm wie schon beim Finalsieg im Jahr 2022 eine Tortur in Kauf und verzichtete sogar auf den geliebten Mohn-Eierlikör-Kuchen von Gattin Maria.