Vor zweitem Finale in Wals
Hungern für den Titel: Inzinger Ringer speckte in drei Wochen zehn Kilo ab
„Leichtgewicht“ Lukas Gastl hat mit den Inzinger Ringern die Hand am Pokal: Am Samstag muss in Wals ein Vier-Punkte-Vorsprung verteidigt werden.
© Bernhard Walder
Um die Inzinger Ringer am Samstag zum zweiten Bundesliga-Titel zu führen, speckte Lukas Gastl in drei Wochen knapp zehn Kilo ab. Der 29-Jährige nahm wie schon beim Finalsieg im Jahr 2022 eine Tortur in Kauf und verzichtete sogar auf den geliebten Mohn-Eierlikör-Kuchen von Gattin Maria.