Fluchtversuch misslang: Rumänische Ladendiebe in Dölsach festgenommen

Dölsach – Ein Ladendieb-Duo aus Rumänien konnte am Freitagnachmittag von der Polizei gefasst werden. Der Festnahme vorangegangen war eine Anzeige einer Ladenmitarbeiterin in Dölsach, wo die beiden Männer, 36 und 40 Jahre alt, versucht hatten, mehrere Spirituosen zu klauen. Die Mitarbeiterin schaffte es jedoch, sie aufzuhalten. Daraufhin flohen die beiden unverrichteter Dinge mit ihrem Auto.

Die daraufhin sofort eingeleitete Fahndung in Osttirol und Kärnten war recht schnell von Erfolg gekrönt. Gegen 14 Uhr konnten die Flüchtigen in ihrem Wagen rund 30 Kilometer vom Tatort entfernt von der Polizei Greifenburg in Kärnten angehalten und festgenommen werden. Im Auto wurden mehrere Flaschen Alkohol gefunden.

Die beiden Rumänen zeigten sich im Rahmen der Einvernahmen sofort geständig und wurden nach Abschluss erster Ermittlungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freien Fuß gesetzt.