Großer Schaden

87-jährige Innsbruckerin fiel auf dreisten Telefonbetrug mit „Polizisten-Trick“ herein

Immer wieder fallen Menschen auf Betrüger am Telefon herein – der „Polizisten-Trick“ ist eine der gängisten Maschen.
© IMAGO/Fleig / Eibner-Pressefoto

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561