18-jähriger Autofahrer geriet ins Rutschen und flog aus Kurve: Unfall bei Mils endete glimpflich

Mils, Baumkirchen – Bei winterlichen Bedingungen kam es am Freitagabend kurz vor Mitternacht auf der Milserstraße zu einem Autounfall mit glimpflichem Ausgang. Laut Polizei dürfte der 18-jährige einheimische Fahrer, der gegen 23.50 Uhr von Mils kommend in Richtung Baumkirchen unterwegs war, in einer Linkskurve ins Rutschen gekommen sein. Daraufhin verlor er die Kontrolle, geriet von der Straße und schlitterte die Böschung hinab. Etwa 20 Meter unterhalb der Straße knallte das Auto schließlich gegen einen Baum und blieb liegen.

Der Lenker und seine 16-jährige Beifahrerin kamen glücklicherweise mit leichten Verletzungen – Schnittwunden am Kopf und an den Händen – davon. Beide wurden zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Hall gebracht. Das Unfallauto wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Mils, die mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, zunächst gesichert und noch in der selben Nacht von einem Abschleppdienst geborgen. An dem Einsatz beteiligt war auch die Rettung und eine Polizeistreife aus Hall. (TT.com)