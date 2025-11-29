Kellerabteile in Innsbruck aufgebrochen: Polizei ermittelt

Der Keller eines Mehrparteienhauses im Innsbrucker Stadtteil Pradl wurde vergangene Woche zum Ziel eines Einbruchsdiebstahls. Laut Polizei wurde im Zeitraum zwischen Montag und Freitag ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Abteil gestohlen. Ein weiteres Kellerabteil wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet.