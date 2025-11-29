E-Bike gestohlen
Kellerabteile in Innsbruck aufgebrochen: Polizei ermittelt
(Symbolfoto)
© APA
Der Keller eines Mehrparteienhauses im Innsbrucker Stadtteil Pradl wurde vergangene Woche zum Ziel eines Einbruchsdiebstahls. Laut Polizei wurde im Zeitraum zwischen Montag und Freitag ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Abteil gestohlen. Ein weiteres Kellerabteil wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet.
Der genaue Schadensumfang ist noch nicht bekannt und Gegenstand der Erhebungen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen. (TT.com)