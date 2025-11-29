Waren in gestohlenem Auto unterwegs: Jugendliches Einbrecher-Trio in Kundl gefasst

Nach Einbrüchen in Kufstein und Breitenbach gelang es der Polizei, drei Jugendliche auszuforschen. Darunter war auch ein erst 13-jähriges Mädchen.

Kundl, Breitenbach – Nach zwei gemeldeten Diebstählen in Kufstein und Breitenbach, gelang es der Polizei nun das verantwortliche Einbrecher-Trio auszuforschen und festzunehmen. Die Täter, ein 16-jähriger Iraker, ein 17-jähriger Ungar und eine 13-jährige Österreicherin, hatten in zwei Läden eingebrochen: am Sonntag, 23. November, in Kufstein, sowie am Mittwoch, 26. November, in Breitenbach. Einige Tage tappten die Ermittler im Dunklen, bis am Freitagvormittag schließlich ein entscheidender Hinweis über ein verdächtiges Fahrzeug in Kundl eintraf.

Eine Polizeistreife aus Kramsach machte das Auto ausfindig und traf bei der Kontrolle auch auf die drei Jugendlichen. Im Zuge der Ermittlungen konnte dem Trio die Täterschaft für die Einbrüche in Kufstein und Breitenbach nachgewiesen werden. Es stellte sich außerdem heraus, dass das Auto sowie die Kennzeichen des Wagens ebenfalls gestohlen waren. Im Zuge der Kontrolle wurden bei dem jungen Iraker trotz bestehenden Waffenverbots eine Schreckschusswaffe und ein Pfefferspray gefunden, beim Ungar wurden Drogen sichergestellt.