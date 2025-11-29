Zerstörung durch Zyklon auf Sri Lanka: Mehr als 120 Tote und dutzende Vermisste

Colombo – Bei Überschwemmungen und Erdrutschen infolge des Zyklons "Ditwah" ist die Zahl der Todesopfer in Sri Lanka auf mehr als 120 gestiegen. Bisher seien 123 Todesopfer gezählt worden, 130 Menschen würden noch vermisst, teilte der Leiter des sri-lankischen Katastrophenschutzzentrums, Sampath Kotuwegoda, am Samstag mit. Etwa 44.000 Menschen, deren Häuser durch die einwöchigen heftigen Regenfälle zerstört wurden, wurden demnach in staatliche Notunterkünfte gebracht.

Die Armee unterstütze die laufenden Hilfseinsätze, führte Kotuwegoda vor Journalisten in der Hauptstadt Colombo aus. Boote und Hubschrauber der Streitkräfte wurden demnach genutzt, um Menschen aus den Flutgebieten zu retten. "Ditwah" war am Mittwoch in Sri Lanka auf Land getroffen, seine Auswirkungen hatte der südasiatische Inselstaat aber bereits seit vergangenem Montag zu spüren bekommen.

In niedrig gelegenen Gebieten nahmen die Überflutungen am Samstag weiter zu, sodass die Behörden die Evakuierung der Ufer des Flusses Kelani anordneten, der von Colombo in den Indischen Ozean fließt. Nachdem der Kelani am Freitagabend (Ortszeit) über die Ufer getreten war, hatten sich bereits Hunderte Anrainer in Notunterkünfte geflüchtet.

Auf Weg nach Indien