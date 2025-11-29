Lesen in digitalen Zeiten
Hat das Lesen eine Zukunft? Forscher ortet Bedrohliches und viel Begeisterung
Bis zu 15 Prozent der jüngeren Altersgruppen haben geringe Lesefähigkeit. Zugleich sind die 16- bis 29-Jährigen die stärkste Buchkäuferschicht.
© Nicola Montfort
Fantasy mit Faible für Farbschnitt und Demokratisierung mit Dua Lipa: Die Buchwelt hat sich durch die Digitalisierung verändert. Was heißt das für die Kulturtechnik des Lesens? Die TT hat bei Buchwissenschafter Gerhard Lauer nachgefragt.