Viele neue Songs und Konzerte
„Krampusse zum Frühstück“ und ein kongeniales Duo: Tirols Musikszene im Dezember
Manu Delago und Max ZT gehen im Frühling zusammen auf Europa-Tournee – fünf Tirol-Konzerte inklusive. Rapperin Nenda knöpft sich auf ihrem Debütalbum das Patriarchat vor, schlägt aber auch leise Töne an.
© Simon Reithofer, suna.films
Draußen ist‘s kalt, drinnen spielt die Musi’. Wo im Dezember heimische Bands auftreten und warum derzeit vor allem Dialekt-Rap Hochkonjunktur hat, erfahrt ihr in den neuen Szenenews.