Von Söll bis Hopfgarten: 18-Jähriger lieferte sich auf Cannabis wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 18-jähriger Führerschein-Neuling raste in der Nacht auf Samstag durch mehrere Gemeinden im Bezirk Kufstein. Der Lenker, der vor der Fahrt mit zwei weiteren Insassen Cannabis konsumiert hatte, flüchtete mit bis zu 155 km/h vor der Polizei.

Söll – Zu einer wilden Verfolgungsjagd kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Unterland. Ein 18-jähriger Führerschein-Neuling war, mit zwei weiteren Mitfahrern im Auto, gegen 22.30 Uhr vor einer Polizeistreife geflüchtet. Die Beamten hatten den jungen Mann beobachtet, als er vom Parkplatz der Bergbahnen in den Kreisverkehr einbog. Sie beschlossen, eine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer durchzuführen, und näherten sich dem Auto. Als der junge Mann die Streife bemerkte, ergriff er die Flucht, „indem er die Geschwindigkeit kontinuierlich erhöhte und erheblich überschritt“, wie die Polizei am Samstag berichtet.

Der 18-Jährige wählte als Fluchtweg die B178 und raste mit teilweise bis zu 155 km/h durch eine 80-er-Zone in Söll, in die Nachbargemeinde Itter und von dort weiter nach Hopfgarten im Brixental. Auf dem Weg dorthin kam der Wagen sogar einmal gehörig ins Schleudern. Dennoch setzte der junge Mann seine Flucht fort, bis er schlussendlich von der Polizei in einer Sackgasse am Glantersberg aufgehalten werden konnte.

Drogentest verlief positiv

Wie sich bei den anschließenden Ermittlungen herausstellte, handelte es sich bei dem Lenker um einen 18-jährigen österreichischen Probeführerscheinbesitzer. In seinem Fahrzeug befanden sich zwei weitere einheimische Mitfahrer, 17 und 18 Jahre alt. Alle drei gestanden bei der Einvernahme, vor der Fahrt „eine geringe Menge“ Cannabis geraucht zu haben. Die Angaben wurden durch einen im Krankenhaus Kufstein duchgeführten Drogentest bestätigt.