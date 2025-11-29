Doppelschlag von Lamparter in Ruka: Tiroler triumphierte erneut

Gleich zu Beginn der neuen Saison präsentiert sich Johannes Lamparter in Top-Form. Nach seinem Vortagessieg triumphierte der Tiroler auch am Samstag beim zweiten Bewerb des Weltcup-Auftakts der Nordischen Kombinierer im finnischen Ruka.

Bei seinem 19. Weltcuperfolg verwies der 24-Jährige wie am Vortag den Deutschen Julian Schmid auf Platz zwei. In Thomas Rettenegger landete ein weiterer ÖSV-Kombinierer als Dritter auf dem Stockerl. Franz-Josef Rehrl (6.) und Martin Fritz (11.) komplettierten eine starke rot-weiß-rote Mannschaftsleistung.

Im Gesamtweltcup hat Lamparter mit zwei Siegen aus zwei Rennen klar die Nase vorne und setzte zum Start der Olympia-Saison ein klares Zeichen.

Im Springen musste wegen Wind der provisorische Wettkampfsprung herangezogen werden, den Lamparter gewonnen hatte. Am Sonntag steht mit dem Massenstart noch ein Bewerb in Finnland auf dem Programm (10.00/12.30 Uhr). (TT.com)