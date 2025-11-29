Sprintsieg und Pole Position: Piastri trumpfte in Katar auf

Lusail – Oscar Piastri hat im Formel-1-Titelkampf mit dem Sieg im Sprint und der Pole Position für den Großen Preis von Katar zurückgeschlagen. Der McLaren-Pilot gewann am Samstag das letzte kurze Rennen der Saison ungefährdet vor Mercedes-Star George Russell und WM-Spitzenreiter Lando Norris im zweiten McLaren. Knapp fünf Stunden später legte der Australier im Qualifying für das 23. und vorletzte Saisonrennen am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF 1, Sky) in einem Hundertstelkrimi nach.

Piastri sicherte sich wie im Sprint den ersten Startplatz, die erste Reihe komplettiert Norris (+0,108 Sek.). Der Brite brach seinen letzten schnellen Versuch in Q3 ab, weshalb er noch von seinem Teamkollegen abgefangen wurde. Titelverteidiger Max Verstappen stellte seinen Red Bull auf den dritten Platz (+0,264). Mercedes-Star George Russell, Zweiter im Sprint, lag als Vierter nur knapp dahinter (+0,275).

Norris nun 22 Punkte vor Piastri, Verstappen 25 zurück

Zuvor hatte Piastri mit seinem dritten Sprint-Erfolg in Katar in Serie seinen Rückstand in der WM-Wertung um zwei Punkte auf 22 Zähler verkürzt. Verstappen wurde Vierter und liegt nun 25 Zähler hinter Norris. Sollte Norris den Grand Prix gewinnen, hat der Brite seinen ersten WM-Titel sicher. Sollte der 26-Jährige im Rennen nicht triumphieren, benötigt er vor dem Finale in Abu Dhabi einen Vorsprung von 26 Punkten, um sich vorzeitig zum Weltmeister zu krönen. Insgesamt 50 Zähler sind noch zu holen.