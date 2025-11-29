Frau und Baby in Deutschland tot aufgefunden, Vater tatverdächtig

Düsseldorf – Einsatzkräfte haben in einer Wohnung in der deutschen Stadt Düsseldorf eine Frau und ihr Baby tot entdeckt. Es bestehe der Verdacht, dass der 43 Jahre alte Vater des Kindes die beiden getötet haben könnte, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Slowake sei schwer verletzt festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Demnach waren Mutter und Kind am Samstagvormittag von der Polizei in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden.