Jugendliche in Innsbruck frontal von Auto erfasst und durch Luft geschleudert

Innsbruck – Eine 16-Jährige wurde am Samstagnachmittag in Innsbruck von einem Auto erfasst und verletzt. Zu dem Unfall kam es kurz vor 15 Uhr in der Schützenstraße. Dort hatte sich bei einer roten Ampel eine Kolonne gebildet. Als ein Pkw-Lenker (20) links daran vorbeifahren wollte, lief die Jugendliche gerade über die Fahrbahn, um die Straßenbahn noch zu erwischen.