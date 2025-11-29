Über Straße gelaufen
Jugendliche in Innsbruck frontal von Auto erfasst und durch Luft geschleudert
Innsbruck – Eine 16-Jährige wurde am Samstagnachmittag in Innsbruck von einem Auto erfasst und verletzt. Zu dem Unfall kam es kurz vor 15 Uhr in der Schützenstraße. Dort hatte sich bei einer roten Ampel eine Kolonne gebildet. Als ein Pkw-Lenker (20) links daran vorbeifahren wollte, lief die Jugendliche gerade über die Fahrbahn, um die Straßenbahn noch zu erwischen.
Die 16-Jährige wurde dabei vom Auto frontal erfasst und durch die Luft gegen ein parkendes Fahrzeug geschleudert, berichtet die Polizei. Schließlich schlug sie auf der Straße auf. Die Verletzte war bei Bewusstsein, sie wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht. (TT.com)