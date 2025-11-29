Schlüssel, Jacken, Handy und Brille aus Auto und Wohnung in Zirl gestohlen

Zirl – Auf eine etwas ungewöhnliche Diebestour ging ein Unbekannter in Zirl. Der Täter soll zwischen Freitagabend und Samstagfrüh in der Schöngasse ein Auto aufgebrochen und daraus den Zulassungsschein und eine Sonnenbrille gestohlen haben.

Aus einer unversperrten Wohnung ganz in der Nähe habe er dann einen Autoschlüssel, vier Jacken, ein Handy und eine Firmen-Mitarbeiterkarte mitgenommen, berichtet die Polizei.