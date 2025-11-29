Täter unbekannt
Schlüssel, Jacken, Handy und Brille aus Auto und Wohnung in Zirl gestohlen
Zirl – Auf eine etwas ungewöhnliche Diebestour ging ein Unbekannter in Zirl. Der Täter soll zwischen Freitagabend und Samstagfrüh in der Schöngasse ein Auto aufgebrochen und daraus den Zulassungsschein und eine Sonnenbrille gestohlen haben.
Aus einer unversperrten Wohnung ganz in der Nähe habe er dann einen Autoschlüssel, vier Jacken, ein Handy und eine Firmen-Mitarbeiterkarte mitgenommen, berichtet die Polizei.
Den Zulassungsschein und drei der Jacken hat der Unbekannte in Tatortnähe zurückgelassen. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. (TT.com)