Schon wieder eine Verletzte

US-Ski-Team schwer gebeutelt: Nach Macuga fällt der nächste Shootingstar aus

AJ Hurt ist vorerst zum Zuschauen gezwungen.
© IMAGO/Pierre Teyssot

Das US-Ski-Team kommt dieser Tage nicht zur Ruhe. Nach dem Saison-Aus von Lauren Macuga fällt nun auch AJ Hurt länger aus. Die 24-Jährige, die im Weltcup zweimal auf dem Podest stand, verletzte sich an der Hüfte.

„Ich bin ein paar Wochen raus, aber ich sollte bald zurück sein“, versprach die Technik-Spezialistin in den Sozialen Medien. Zumindest ist bei ihr der Olympiatraum im Gegensatz zu Macuga noch nicht geplatzt. (TT.com)

