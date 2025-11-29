Ladendieb in Innsbruck konnte sich losreißen, Kaufhaus-Detektiv verletzt

Innsbruck – Einem Unbekannten gelang am Samstag in Innsbruck zwar kein Diebstahl, aber die Flucht. Der Mann war kurz nach 16 Uhr in einem Geschäft in der Innenstadt. Dabei wurde er vom Kaufhaus-Detektiv dabei beobachtet, wie er die Diebstahlsicherung von zwei T-Shirts manipulierte.

Als er ohne zu bezahlen das Geschäft verließ, wurde er vom Detektiv angehalten und konfrontiert. „Der Täter versuchte, sich loszureißen und durch Schläge mit der Hand gegen den Arm des Detektivs die gestohlene Ware zu erhalten“, berichtet die Polizei. Dadurch wurde der Detektiv gegen ein Gastgartengeländer gestoßen und leicht am Rücken verletzt. Dem Unbekannten gelang die Flucht. Eine Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Nun wird wegen versuchten räuberischen Diebstahls ermittelt. (TT.com)