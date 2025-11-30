Gegen Personalmangel
Tiroler Start-up erobert Tourismus: Keyone verwaltet 1000 Unterkünfte in Österreich
Robert Larcher und Moritz Schröcksnadel (r.) sind die Gründer und CEOs des Unternehmens Keyone. Gemeinsam beschäftigen sie rund 40 Mitarbeiter in den Büros und rund 150 Reinigungskräfte für ihre Betriebe.
© Keyone
Innerhalb von vier Jahren wuchs Keyone zu einem der größten Anbieter von Ferienunterkünften im deutschsprachigen Raum heran. Ein Gespräch mit Gründer Moritz Schröcksnadel über einen riesigen Markt, den Stammgast als bedrohte Art und die Eroberung des Alpenraums.